ABD-İran savaşının yedinci ayında uzmanlar yakın anlaşma ihtimalini düşük görüyor

ABD ile İran arasındaki savaşı yakında sona erdirecek bir anlaşma ihtimali, tarafların karşılıklı saldırılar düzenlemesi ve uzlaşmaz söylemler nedeniyle yine düşük görünüyor.Saldırılardan bir süre önce de ABD, İran'a ve bu ülkeyle ticaret yapanlara karşı kapsamlı bir ekonomik abluka uygulama kararı aldığını açıkladı. ABD'nin amacı, İran'ı müzakereye zorlamak ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını durdurmaktı. ABD ve İsrail'in Şubat ayında savaşmaya başlatmasından bu yana, bu önemli ticari denizcilik güzergahı fiilen kapalı.İki tarafın Haziran ayında imzaladığı ve 60 gün içinde kalıcı bir ateşkes ve anlaşmayla sonuçlanması amaçlanan Mutabakat Zaptı'nın süresi doldu. Çatışma yedinci ayına girerken, olayların nasıl gelişebileceğine dair üç uzmanın görüşlerini aldık. ABD, baskının İran'ın müzakere gücünü zayıflatacağını umuyor Washington DC'deki Orta Doğu Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı Jason Campbell yanıtlıyor: Sorun şu ki, ABD'nin İran'daki stratejik hedeflerinin ne olduğunu hala kesin olarak bilmiyoruz. Beyaz Saray, siyasi açıdan neleri kabul etmeye razı olduğunu sürekli olarak yeniden değerlendiriyor.Askeri gücün hızlı bir zafer için yeterli olacağı varsayılmıştı ancak bu istenen etkiyi yaratmadı.Gördüğümüz şey, ABD'nin hem askeri hem de ekonomik olmak üzere farklı kozlarını kullanmaya çalışması.Şu anda yönetim bir tür sükunetle yetinmiş gibi. Bence ablukanın sürdürülmesinden ve İran'ın boğazdaki denizcilik güzergahını aksatma kabiliyetine karşı periyodik saldırılardan memnunlar.ABD yetkilileri, yeni yaptırımların İran rejimini daha zayıf bir konumda müzakere masasına oturmaya zorlamak için yeterli olacağını umuyor.Son günlerde ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan petrol fiyatlarında şok yaşanmasını veya küresel ekonomik çöküşü önleyecek miktarda petrol geçişini sağlamayı başarmış gibi görünüyor. Ancak savaşa başlarken ABD'nin hedefleri bunlar değildi.Bence İran, bir çözüme ulaşmak için yüksek bir bedel talep edecek ve bu da Trump yönetimi için siyasi anlamda sürdürülemez bir durum olmaya devam edecek. İran, ABD'nin tavizlerini bekleyecek Londra'daki Chatham House'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı'nda görevli Araştırmacı Dr. Aniseh Bassiri Tabrizi yanıtlıyor: Bence son saldırılar İran'ın savaşla ilgili hesaplarını gerçekten değiştirmiyor. Tahran, ekonomisinde artan bir baskıya ve son birkaç aydır gördüğümüz aralıklı saldırıların devamına hazırlanıyor. Amaçları, daha büyük bir çatışmaya yol açmamak için bu saldırılara orantılı bir şekilde karşılık vermek olacak.Ekonomik açıdan bakıldığında, bu durum elbette İran ekonomisine zarar verecek ki Aralık ile Ocak aylarındaki gösterilerinden de bildiğimiz gibi, ülke ekonomisinin yapısal sorunları var.Ancak İran tarafında ekonomik sıkıntının, müzakereler de dahil, İran'ın hesaplarını yakın gelecekte değiştireceğine dair bir algı olduğunu düşünmüyorum.Bu, İran'ın bir çıkış yolu aramadığı anlamına gelmiyor ancak bence gördüğümüz şey, ABD'nin mutabakat zaptına geri dönmesini veya en azından bir tür taviz vermesini bekliyor olması. Tahran, ABD'nin baskısına boyun eğmek veya yaptırımlara veya ek saldırılara yanıt olarak kendi yaklaşımını değiştirmek istemiyor. Ateşkes anlaşmasına geri dönmekLondra'daki Royal United Services Institute düşünce kuruluşunda uluslararası güvenlik alanında araştırmacı ve İngiltere'nin eski İran Büyükelçisi Nicholas Hopton yanıtlıyor: Askeri hareketlilikteki son artış İran'ın teslim olmasına yol açmayacak. Ekonomik baskının da işe yaraması pek olası değil çünkü İran'la ticaret yapan Çin, Rusya ve diğer birçok ülke ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını desteklemeyecek.İran, Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlığı sürdürmeye devam edebilir, küresel ekonominin can damarına bir parmak basmış durumda.Beyaz Saray'ın çıkış stratejisi ne? ABD bunu zaten buldu. Trump, Haziran ayındaki mutabakat zaptında belirtilen anlaşmayı müzakere etmek için sürekli bir çaba gösterebilirse, bu bir çıkış yolu olacak.Bu anlaşma, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki sertlik yanlılarını zayıflatacağı için ABD'ye bir tür zafer kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda İran'ın nükleer silah elde edemeyeceği konusunda herkesi rahatlatacaktı.Mutabakat zaptında, İran'a uygulanan tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması gibi kesin bir çözüm maddesi yer alıyor.Bu yaptırımların kaldırılması zamanla İran'ın güçlü İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (İDGK) zayıflatacaktır. Dış dünya ile İran arasında yeni bir ekonomik etkileşim, kademeli olarak radikal siyasi ve sosyal değişimleri zorlayacak, böylece sonuçta çok farklı bir nitelikte İslami rejim ortaya çıkacaktır.Elbette, İran ekonomisine Devrim Muhafızları'nın yoğun nüfuzu nedeniyle bunu başarmak kolay olmayacak. Ancak yeterli zaman verilirse ve ABD ile ortakları stratejik sabır gösterirse işe yarayabilir.Şimdilik, herkes için kötü olan, karmaşık ve sonuçsuz bir durumla devam edeceğimizi düşünüyorum.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .