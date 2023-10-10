ABD, İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendiriyor

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD yönetiminin İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubu İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e doğru yol alırken, ABD yönetiminin İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu ikinci geminin gönderilme amacının başka ülkelerin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmasını engellemek olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu. - WASHINGTON