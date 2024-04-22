ABD, İsrail\'in insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

Washington yönetiminin işkence ve insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen İsrail ordusunun Netzah Yehuda tugayına yaptırım uygulamaya hazırlandığı, Amerikan medyası tarafından duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta yaptığı bir açıklamada yaptırımın sinyalini verdi. ABD'nin İsrail işgal ordusundaki bazı birliklere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yardımın kesileceği haberleri sorulan Blinken, "Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz" dedi.
Amerikan haber sitesi Axios, Cumartesi günü üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Blinken'ın Netzah Yehuda konusundaki kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını yazdı. Kararın, birliğin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu belirtildi. Bunlardan birinin de 80 yaşındaki Filistinli Amerikalı Ömer Esad'ın Ocak 2022'de Batı Şeria'daki bir arama sırasında elleri ve ağzı İsrail askerlerince bağlandıktan can vermesi olduğu kaydedildi.
Yaptırım haberi İsrail'e şok dalgaları yaydı, Tel Aviv'den Washington'a arka arkaya tepkiler gelmeye başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Netzah Yehuda tugayına askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından tüm ambargoları reddedeceğini söyledi, "Tüm gücümle savaşacağım" dedi.
ABD'ye Netzah Yehuda'ya ambargo niyetinden vazgeçme çağrısında bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, "Ortaklar ve dostlar için doğru yol bu değil" ifadesini kullandı. Dünyanın ABD ve İsrail arasındaki bağları her zamankinden daha yakından izlediğini belirten Gallant, işkenceci tugaya yaptırımın İsrail işgal ordusunun faaliyetleri üzerinde büyük bir gölge oluşmasına yol açacağını savundu.
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 11 kişi kayboldu. Yağışlar evlerin hasar görmesine, yolların kapanmasına ve toprak kaymalarına neden oldu. Arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Irak'a yapacak. 12 yılın ardından gerçekleşecek ziyarette Erdoğan Bağdat'ta merkezi hükümet, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Erdoğan'ın Irak ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı'' dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Ordusu'ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı kesme kararına karşı çıkarak tüm ambargoları reddedeceğini ve mücadele edeceğini belirtti. ABD'nin kararının, insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu ve yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceği tespit edildi. İsrail Savunma Bakanı da ABD'ye ambargo niyetinden vazgeçme çağrısında bulundu.
Çinli şirketler, ABD'nin gümrük vergilerini ve ambargolarını aşmak için, Meksika'da fabrika kurma yarışına girdi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, aylar süren gecikmenin ardından 61 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylanması nedeniyle ABD Temsilciler Meclisine minnetlerini sundu. Zelenskiy, yardımın binlerce yaşam kurtarabileceğini söyledi.
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