Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle bugün sabah meydana gelen depremin ardından büyüklükleri 2 ila 5 arasında değişen artçı depremler kaydedildiğini açıkladı.

"TSUNAMİ TEHDİDİ BULUNMUYOR"

Yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını belirterek "Mevcut verilere göre yıkıcı bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır. Ancak bu büyüklükteki depremler, Abra ilinin deprem merkez üssüne yakın kıyılarda gözlenebilecek olağandışı deniz seviyesi bozuklukları oluşturabilir" açıklamasını yaptı.

KONUT VE BİNALARDA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Filipin itfaiyesi yetkilileri, bölgedeki konutlarda ve binalarda büyük hasar meydana geldiğini ifade ederek şimdilik 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

DEMİRYOLU SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ulaştırma Müdürlüğü, deprem ve artçı depremler sebebiyle bazı demiryolu seferlerinin iptal edildiğini, kademeli olarak seferlerin tekrar başlayacağını açıkladı.