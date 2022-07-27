Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu - Son Dakika
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Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu

27.07.2022 09:50

Filipinler'in kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha sonra artçı depremlerin yaşandığı bölgede 2 kişi yaşamını yitirirken, ev ve binalarda büyük hasar oluştu.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle bugün sabah meydana gelen depremin ardından büyüklükleri 2 ila 5 arasında değişen artçı depremler kaydedildiğini açıkladı.

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"TSUNAMİ TEHDİDİ BULUNMUYOR"

Yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını belirterek "Mevcut verilere göre yıkıcı bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır. Ancak bu büyüklükteki depremler, Abra ilinin deprem merkez üssüne yakın kıyılarda gözlenebilecek olağandışı deniz seviyesi bozuklukları oluşturabilir" açıklamasını yaptı.

7 büyüklüğündeki deprem Filipinleri savaş alanına çevirdi! Evler yıkıldı, tren seferleri iptal edildi

KONUT VE BİNALARDA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Filipin itfaiyesi yetkilileri, bölgedeki konutlarda ve binalarda büyük hasar meydana geldiğini ifade ederek şimdilik 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

7 büyüklüğündeki deprem Filipinleri savaş alanına çevirdi! Evler yıkıldı, tren seferleri iptal edildi

DEMİRYOLU SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ulaştırma Müdürlüğü, deprem ve artçı depremler sebebiyle bazı demiryolu seferlerinin iptal edildiğini, kademeli olarak seferlerin tekrar başlayacağını açıkladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu - Son Dakika
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