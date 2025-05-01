ABD, Keşmir Krizini Yatıştırmaya Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD, Keşmir Krizini Yatıştırmaya Çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Pakistan ve Hindistan liderleriyle gerilimi azaltmak için görüştü.

01.05.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Keşmir'de geçen hafta meydana gelen saldırının ardından yaşanan krizi yatıştırmak amacıyla Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı aradığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Pakistan ve Hindistan'ı gerilimi azaltmaya çağırdı. Hindistan, 26 kişinin öldüğü Keşmir saldırısını desteklemekle suçladığı Pakistan'ı "cezalandırma" sözü verdi. Ancak Pakistan, Hindistan'ın bu suçlamalarını reddetti. İki ülke, o zamandan bu yana birbirlerinin diplomatlarını ve vatandaşlarını sınır dışı ederken, sınırları ve hava sahalarını birbirlerine kapattı. Yeni Delhi, İslamabad ile olan önemli bir su paylaşımı anlaşmasını askıya aldı.

Ancak yaşanan son gelişme iki ülke arasındaki gerili en yüksek seviyesine taşıdı. Her iki tarafın askerleri de fiili sınır boyunca karşılıklı ateş açtı; yaşanan bu olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Hindistan ve Pakistan birlikleri, son altı gündür karşılıklı ateş açıyor ve her iki taraf da önce ateş açtığı için diğerini suçluyor.

Hindistan ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Kupwara, Uri ve Akhnoor bölgelerinde Pakistan'dan gelen "sebepsiz" hafif silah ateşine karşılık verdiğini söyledi. Pakistan devlet medyası ise dün Hindistan güçlerinin Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Mandal sektöründeki birliklere ağır silahlarla ateş açarak Kontrol Hattı boyunca ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürdü. Keşmir bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda ve her iki ülke de bölgenin tamamı üzerinde hak iddia ediyor.

Gelişmeler üzerinee ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Jaishankar ile yaptığı görüşmede geçen hafta yaşanan katliamdan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini söyledi. Bruce, ayrıca ABD'nin "terörizme karşı Hindistan ile iş birliğine olan bağlılığını" da teyit ettiğini belirtti.

Jaishankar, bugün yaptığı açıklamada, geçen hafta Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve çoğu Hindu 26 turistin öldürüldüğü katliamı Rubio ile görüştüğünü ve saldırının failleri, destekçileri ve planlayıcılarının adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Keşmir saldırısından sonra Hindistan'da halk, yaşanan katliama büyük bir tepki göstermiş ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti. Hindistan Başbakan Narendra Modi ise saldırganları "dünyanın sonuna kadar" takip edeceklerini ve "cezalandıracaklarına" ilişkin kamuoyuna söz vermişti.

Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Şerif ile de görüşerek "her iki tarafın da Güney Asya'da barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi. Açıklamada, Şerif'in Hindistan'ın iddialarını reddettiği ve "ABD'yi Hindistan'ı söylemini yumuşatmaya ve sorumlu davranmaya çağırdığı" belirtildi. ABD medyasına konuşan Pakistanlı bir Bakan, Pakistan'ın Hindistan'ın birkaç gün içinde kendisine saldırmayı planladığına dair "güvenilir istihbarata" sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hindistan, Güvenlik, Pakistan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Keşmir Krizini Yatıştırmaya Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 04:42:45. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Keşmir Krizini Yatıştırmaya Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.