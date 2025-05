ABD, Keşmir Krizini Yatıştırmaya Çalışıyor

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Keşmir'de geçen hafta meydana gelen saldırının ardından yaşanan krizi yatıştırmak amacıyla Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı aradığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Pakistan ve Hindistan'ı gerilimi azaltmaya çağırdı. Hindistan, 26 kişinin öldüğü Keşmir saldırısını desteklemekle suçladığı Pakistan'ı "cezalandırma" sözü verdi. Ancak Pakistan, Hindistan'ın bu suçlamalarını reddetti. İki ülke, o zamandan bu yana birbirlerinin diplomatlarını ve vatandaşlarını sınır dışı ederken, sınırları ve hava sahalarını birbirlerine kapattı. Yeni Delhi, İslamabad ile olan önemli bir su paylaşımı anlaşmasını askıya aldı.

Ancak yaşanan son gelişme iki ülke arasındaki gerili en yüksek seviyesine taşıdı. Her iki tarafın askerleri de fiili sınır boyunca karşılıklı ateş açtı; yaşanan bu olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Hindistan ve Pakistan birlikleri, son altı gündür karşılıklı ateş açıyor ve her iki taraf da önce ateş açtığı için diğerini suçluyor.

Hindistan ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Kupwara, Uri ve Akhnoor bölgelerinde Pakistan'dan gelen "sebepsiz" hafif silah ateşine karşılık verdiğini söyledi. Pakistan devlet medyası ise dün Hindistan güçlerinin Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Mandal sektöründeki birliklere ağır silahlarla ateş açarak Kontrol Hattı boyunca ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürdü. Keşmir bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda ve her iki ülke de bölgenin tamamı üzerinde hak iddia ediyor.

Gelişmeler üzerinee ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Jaishankar ile yaptığı görüşmede geçen hafta yaşanan katliamdan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini söyledi. Bruce, ayrıca ABD'nin "terörizme karşı Hindistan ile iş birliğine olan bağlılığını" da teyit ettiğini belirtti.

Jaishankar, bugün yaptığı açıklamada, geçen hafta Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve çoğu Hindu 26 turistin öldürüldüğü katliamı Rubio ile görüştüğünü ve saldırının failleri, destekçileri ve planlayıcılarının adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Keşmir saldırısından sonra Hindistan'da halk, yaşanan katliama büyük bir tepki göstermiş ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti. Hindistan Başbakan Narendra Modi ise saldırganları "dünyanın sonuna kadar" takip edeceklerini ve "cezalandıracaklarına" ilişkin kamuoyuna söz vermişti.

Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Şerif ile de görüşerek "her iki tarafın da Güney Asya'da barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi. Açıklamada, Şerif'in Hindistan'ın iddialarını reddettiği ve "ABD'yi Hindistan'ı söylemini yumuşatmaya ve sorumlu davranmaya çağırdığı" belirtildi. ABD medyasına konuşan Pakistanlı bir Bakan, Pakistan'ın Hindistan'ın birkaç gün içinde kendisine saldırmayı planladığına dair "güvenilir istihbarata" sahip olduğunu söyledi.