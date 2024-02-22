ABD Kongre Üyesi Ogles'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz - Son Dakika
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Dünya

ABD Kongre Üyesi Ogles'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın, Gazzeli çocuklarla ilgili yorumu duyanları şoke etti. Bir vatandaşın ''Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor'' ifadeleri üzerine Ogles, ''O çocukları bombalayacaksın. Hepsini öldürmemiz gerektiğini düşünüyorum'' dedi. ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıt dünya kamuoyunda infial yarattı.

22.02.2024 08:46  Güncelleme: 08:57
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7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'ye bomba yağdırıp 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail saldırılarına devam ederken, en büyük destekçisi olan ABD'de kaydedilen bir görüntü kamuoyunda infiale neden oldu.

"VERGİLERİMLE GAZZE'DE ÇOCUKLAR BOMBALANIYOR"

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" tepkisinde bulundu.

OGLES'TAN SKANDAL YANIT

Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına "O çocukları bombalayacaksınız?. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" yanıtını verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.

ABD Kongre Üyesi Ogles\'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz

Filistin, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Kongre Üyesi Ogles'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • salihb: Büyük terör devleti ABD 300 5 Yanıtla
  • eyup yamak: Öldürülecek biri varsa sizin gibi işgalci ve katiller sürüsüdür. 244 3 Yanıtla
  • Ahmet Demir: Allah sizlerin sonunun geldiğini görmeyi nasip eder inşallah. Katil ABD 226 6 Yanıtla
  • Necati Kaya: Hitler öldü,ruhu çoğalarak yaşıyor. 156 3 Yanıtla
  • Oğuz Yalçın: dışı modern görünümlü kravatlı katiller sürüsü. kılıklarına bakanlar bunları adam sanır.sonunuz yaptığınız vahşetten beter olsun 154 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: uçaklarımızı neden vermiyorsunuz istediğiniz gibi isveçide nato üyeliği için onayladık hala bekletiyorsunuz bizi 120 20 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Allah senin belanı versin terörist bozuntusu 114 3 Yanıtla
  • Cem Kahraman: Ey ahali, acilen şunun kararını vermemizin gerektiği bir noktadayız. ; Bunca olan bitene rağmen, bu pisliklerin gemi azıya aldığı, hiç bir lafını esirgemediği böyle bir zamanda böyle "durum tespiti" yapmaya, hasta, yaşlı , çaresiz, beceriksizler gibi ağlayıp sızlanmaya devam edip onların merhametini mi bekleyeceğiz, yoksa "adam" olup cesaretle çare mi üreteceğiz...!? 60 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Bu kansız sürüsü en azından niyetini belli ediyor Müslümanmış gibi yapan asıl kansızlara ne demeli Güya İslam alemi yazıklar olsun 32 3 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Koskoca pısırık, vasıfsız, korkak, rant sevdalısı (vss...) İSLAM ALEMİ sahip çıkmamış da siz siyonistler mi sahip çıkacaksınız !... 14 2 Yanıtla
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