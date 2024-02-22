ABD Kongre Üyesi Ogles\'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz

Dünya

7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'ye bomba yağdırıp 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail saldırılarına devam ederken, en büyük destekçisi olan ABD'de kaydedilen bir görüntü kamuoyunda infiale neden oldu.

"VERGİLERİMLE GAZZE'DE ÇOCUKLAR BOMBALANIYOR"

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" tepkisinde bulundu.

OGLES'TAN SKANDAL YANIT

Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına "O çocukları bombalayacaksınız?. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" yanıtını verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.