ABD Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı
ABD Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı

ABD Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı
03.03.2026 11:21
Bölgesel gerilimler nedeniyle ABD'nin Kuveyt'teki büyükelçiliği kapatıldı, randevular iptal edildi.

ABD'nin, Kuveyt'teki büyükelçiliğinin 'bölgesel gerilimler nedeniyle' ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevularını iptal ettik" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Kuveyt, Dünya

Son Dakika Dünya ABD Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
