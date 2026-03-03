ABD Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı

ABD'nin, Kuveyt'teki büyükelçiliğinin 'bölgesel gerilimler nedeniyle' ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevularını iptal ettik" ifadeleri kullanıldı.