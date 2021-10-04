ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan ile Dağlık Karabağ savaşı yapan Ermenistan, işgal ettiği toprakları kaybetmişti. Savaş sonrası ülkede kaos hakim olurken, Ermenistan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan Washington Examiner dergisinde yayınlanan habere göre Azerbaycan sınırındaki Ermeni köylerinde çocuklara gerilla eğitimi veriliyor.

ÇOCUKLARI SAVAŞA HAZIRLIYORLAR

Çocukların savaş eğitimi alması büyük tepki çekerken, eğitimin Phoenix Cesaret Okulu adlı bir grup eski asker tarafından verildiği bilgisi yer aldı. İşin başında ise Aram kod adlı ABD'li eski asker bulunuyor. Lübnan Ermenisi olan Aram'ın ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yaptığı da açıklandı.

HER YIL 3 BİN KİŞİYİ EĞİTMEYİ PLANLIYORLAR

Eğitim verenler arasında Fransız, Rus ve Suriyeli askerler de bulunuyor. Yazıda ayrıca, söz konusu eğitimlerle ABD'deki Blackwater ve Rus Wagner benzeri oluşumların Ermenistan'da da ortaya çıktığına dikkat çekiliyor. Haberde, Aram'ın her yıl yerel halktan 2-3 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarına dair ifadeleri yer alıyor.