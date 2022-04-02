ABD'li film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı - Son Dakika
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ABD'li film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı

02.04.2022 10:04
ABD'li film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı

Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı.

Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı. Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna'daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.

'Benim Adım Sam' ve 'Kral'ın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncu su 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında "Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15'ler veya 16'lar (Rus Mig'leri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak" ifadelerini kullandı.

Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü. Penn açıklamasında "Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir" dedi.


ABD'li film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı
ABD'li film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı
ABD'li film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı
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Hollywood, Sean Penn, Ukrayna, Film, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'li film yıldızı Sean Penn, milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı - Son Dakika


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