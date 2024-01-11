ABD\'li milyoner işkadını, askeri yardım fonu altında ordudan 100 milyon dolar çaldı

57 yaşındaki Janet Yamanaka Mello, ABD Ordusu'nu altı yıl süresince 100 milyon doların üzerinde dolandırmakla suçlanıyor.

İddiaya göre Mello, askeri fonları alarak bu parayı mücevher, giyim, lüks araçlar ve emlak alımlarında harcayarak, ordunun karşılaştığı en büyük dolandırıcılık vakalarından birine karıştı. Mello, ABD Ordusu'nda CYS Finans Program Müdürü olarak Teksas'ın San Antonio şehrindeki Fort Sam Houston'da çalıştı.

2016'da, iddiaya göre sahte bir şirket olan "Child Health and Youth Lifelong Development"ı kurarak, 4-H askeri ortaklık hibesinden para toplamak için bu şirketi kullanmış. Ancak, şirketin asıl amacı olan askeri personelin çocuklarına yardım etmek yerine, iddiaya göre altı yıl boyunca muayene edilmeden birçok mali hibe almış.

Savcılar, devlet maaşı ile açıklanamayacak kadar yüksek bir yaşam tarzı sürdüğü iddia edilen Mello'nun, 80 araç ve beş eyalette toplamda 31 villayı müsadere etmeye çalıştıkları bir soruşturma başlattılar.

CHYLD şirketi, 2017'de eğitim danışmanlığı için 2.152 dolar gelirle 483 dolar kâr ettiğini rapor etmiş, ancak o zamandan beri herhangi bir vergi beyannamesi vermemiştir.

İddialara göre, sahte belgeler düzenleyen ve kendisi için 40 kez hibe alarak 100 milyon dolardan fazla gelir sağlayan Mello, geçen yıl hesaptan 264.874 dolarlık bir havale ile 2023 Land Rover Range Rover satın almış. Ayrıca belgelere göre, kendisine 3.308.157 dolar göndererek Canyon Lake, Teksas'ta gayrimenkul satın almak için para transfer etmiş.

Mahkeme, Mello'nun sahibi olduğu 78 lüks otomobil ve motosikleti listeledi ve bu varlıkları müsadere etmeye çalıştığı belirtildi. Bunlar arasında Maserati, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Tesla, Harley-Davidson ve Land Rover markaları bulunmaktadır.

Araç varlıklarının yanı sıra, 31 gayrimenkul de belgelere geçirilmiştir. Bu mülkler, Teksas, Maryland, Colorado, Washington ve New Mexico'da bulunan evleri içerir ve savcılar bu evlerin dolandırılmış nakit parayla satın alındığını iddia ediyorlar.

Belgeler ayrıca Mello'nun altı banka hesabı bulunduğunu ve her birinde minimum 32.000 dolar tutarında para olduğunu iddia ediyor.

Mello, beş mail dolandırıcılığı suçlaması, 10.000 doların üzerinde para kullanarak elde edilen geliri aklama suçlaması ve bir kimlik hırsızlığı suçlaması ile yargılanıyor. Eğer suçlu bulunursa, her dolandırıcılık suçlaması için 20 yıla kadar, her harcama suçlaması için 10 yıla kadar ve kimlik hırsızlığı suçlaması için ise zorunlu en az iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.