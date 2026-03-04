ABD'li senatör: İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li senatör: İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini söyledi

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'li senatör: İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini söyledi
04.03.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'li senatör: İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini söyledi
Haber Videosu

ABD Senatörü Chris Murphy, Kongre'de yapılan güvenlik bilgilendirmesinin ardından İran kaynaklı İHA tehditlerine dikkat çekerek, "İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini ve bu insansız hava araçlarını durduramayacaklarını söyledi." dedi.

ABD Senatörü Chris Murphy, İran'la artan gerilim ve bölgedeki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada durumun son derece ciddi olduğunu belirtti. Murphy, Kongre üyelerine yapılan güvenlik bilgilendirmesinde istihbarat yetkililerinin ABD askerlerine yönelik tehditlerin artabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

"BU OLABİLECEK EN CİDDİ DURUM"

Murphy, kapalı oturumda yapılan bilgilendirmeye değinerek, istihbarat yetkililerinin İran'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların önlenmesinin zor olabileceğini aktardığını ifade etti. Senatör, mevcut tabloya ilişkin "Bu olabilecek en ciddi durum. İstihbarat yetkilileri o odada bize daha fazla Amerikalının öleceğini, bu İran insansız hava araçlarını durduramayacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ BÜYÜK PANİK YARATTI

ABD'de İran'la yaşanan gerilimin tırmanması Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirirken, Kongre'de yapılan kapalı güvenlik bilgilendirmelerinde bölgedeki askeri risklerin arttığı yönünde değerlendirmeler paylaşılıyor. Uzmanlar, özellikle İran ve İran destekli grupların insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların ABD'nin bölgedeki askeri varlığı için önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

ABD yönetiminin İran'a yönelik atacağı yeni adımlar ve bölgedeki askeri gelişmeler hem Kongre'de hem de uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li senatör: İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı kartel lideri El Mencho’nun cenazesi altın bir tabutta taşındı Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
Cephede şaşırtan görüntü Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 09:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li senatör: İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.