ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u sildiler - Son Dakika

ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u sildiler

ABD\'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul\'u sildiler
Son Güncelleme: 27.08.2023 16:23

Amerikan haber kanalı FOX News'in internet sitesinde, Orta Doğu ile ilgili bir haberde paylaşılan harita yankı uyandırdı. Bölgeyi anlatmak için kullanılan haritada İstanbul'a yer verilmemesi tepki çekti.

Sık sık Türkiye karşıtı haberlerle gündeme gelen ABD merkezli yayın kuruluşu FOX, yeni bir skandala imza attı. FOX News'in haber sitesinde yer alan Orta Doğu haritasında Türkiye'nin Anadolu'daki topraklarına yer verilirken, İstanbul'la birlikte Avrupa'daki topraklarına yer verilmedi.

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu haberde, İsrail Filistin ilişkileri ve Orta Doğu'daki son gelişmeler alınıyordu. Okuyucuların fark etmesi sonrasında harita skandalı sosyal medyada da gündem yarattı. Çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaparak yayın kuruluşuna karşı isyanlarını dile getirdi.

İşte harita ve o yorumlardan bazıları:

ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u göstermediler
ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u göstermediler
ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u göstermediler
ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u göstermediler
ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u göstermediler
ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u göstermediler
ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u göstermediler
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Dünya

İstanbul, Fox, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u sildiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul'u sildiler - Son Dakika
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