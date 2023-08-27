ABD\'li yayın kuruluşundan skandal harita! İstanbul\'u sildiler

Sık sık Türkiye karşıtı haberlerle gündeme gelen ABD merkezli yayın kuruluşu FOX, yeni bir skandala imza attı. FOX News'in haber sitesinde yer alan Orta Doğu haritasında Türkiye'nin Anadolu'daki topraklarına yer verilirken, İstanbul'la birlikte Avrupa'daki topraklarına yer verilmedi.

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu haberde, İsrail Filistin ilişkileri ve Orta Doğu'daki son gelişmeler alınıyordu. Okuyucuların fark etmesi sonrasında harita skandalı sosyal medyada da gündem yarattı. Çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaparak yayın kuruluşuna karşı isyanlarını dile getirdi.

İşte harita ve o yorumlardan bazıları: