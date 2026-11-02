ABD, Libya onaylı Türkiye-Libya deniz mutabakatını 'yararsız ve provokatif' saydı - Son Dakika
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ABD, Libya onaylı Türkiye-Libya deniz mutabakatını 'yararsız ve provokatif' saydı

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ABD, Libya onaylı Türkiye-Libya deniz mutabakatını \'yararsız ve provokatif\' saydı
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ABD Dışişleri'nden bir sözcü, Libya Meclisi'nin onayladığı Türkiye-Libya deniz mutabakatına 'yararsız ve provokatif' dedi. Sözcü, Doğu Akdeniz'de gerilimi artırdığını ileri sürerek tüm ülkeleri iyi niyetli müzakerelere, Türkiye ile Yunanistan'ı ikili görüşmelere çağırdı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı onaylamasının Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırdığını ileri sürerek, "yararsız ve provokatif" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD merkezli Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirdi. Haberde ismi belirtilmeyen sözcü, "Türkiye-Libya sınırlandırma mutabakat zaptının onaylandığının açıklanması bölgedeki gerilimi artırdı, yararsız ve provokatif bir adım. Bu konudaki tutumumuz değişmedi" dedi.

Sözcü "Doğu Akdeniz'deki ortaklarımız dahil tüm ülkeleri deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıkları iyi niyetli müzakereler yoluyla çözmeye ve provokatif davranışlardan kaçınmaya teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sözcü, Türkiye ile Yunanistan'ın NATO müttefiki olduğuna işaret ederek, "Anlaşmazlık yaşanan alanları ele almak üzere ikili görüşmeler yürütmelerini teşvik ediyoruz" dedi.

Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin bölgenin tamamına fayda sağlayacak ticari yatırım ve arama faaliyetlerinin önünü açacağını belirten sözcü, Washington'ın taraflara diyaloğu sürdürme çağrısını yineledi.

ABD DAHA ÖNCE DOĞRUDAN BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNMAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin mutabakatı onaylamasının ardından 23 Ekim'de medyaya yaptığı ilk açıklamada ise anlaşmanın kendisine ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmamıştı. Bakanlık, Doğu Akdeniz'deki ortaklarını deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıklarını "iyi niyetli müzakereler yoluyla çözmeye" teşvik etmiş, Türkiye ve Yunanistan'a da aralarındaki anlaşmazlıkları ikili görüşmeler yoluyla ele alma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriDoğu AkdenizYunanistanPolitikaTürkiyeSözcüLibyaDünyaSon Dakika

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