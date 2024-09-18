ABD, Lübnan Patlamaları ile İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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ABD, Lübnan Patlamaları ile İlgili Açıklama Yaptı

ABD, Lübnan Patlamaları ile İlgili Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri, Lübnan'daki patlamalarla ilgili bir bağları olmadığını duyurdu.

18.09.2024 11:55
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Lübnan'da dün eş zamanlı olarak patlayan ve 9 kişinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili olarak güncel gelişmeleri değerlendirdi. Miller açıklamasında, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, bazen ilk saatlerde - ilk saatlerde gördüğünüz raporlar biraz yanlış olma eğilimindedir. Zaman geçtikçe ek bilgilerle destekleniyor. Bu nedenle sadece nelerin meşru hedef olduğuna ve nelerin meşru hedef olmadığına inandığımızı söyleyeceğim. Açıkçası sivillerin herhangi bir operasyon için meşru hedefler olmadığına ve hiçbir ülkenin sivilleri hedef almaması gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir ülke, hiçbir örgüt sivilleri hedef almamalıdır. Terör örgütü üyesi teröristler, ülkelerin operasyon düzenleyebileceği meşru hedeflerdir ve bizim kendimizi bağladığımız ve diğer ülkelerden de operasyonlarında uymalarını beklediğimiz ilkeler bunlardır. Ancak genel olarak, evet, sivillere yönelik terör saldırıları düzenlemeye devam eden Hizbullah militanlarını hedef alan operasyonları elbette destekliyoruz. İsrail'in terörizme karşı kendini savunma ve teröristlere -sivillere değil ama teröristlere- karşı meşru saldırılar düzenleme hakkı vardır" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Lübnan Patlamaları ile İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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