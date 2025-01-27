ABD, Lübnan ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Uzattı

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ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uzatıldığını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD tarafından izlenen Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşma 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalmaya devam edecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri arasında 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlatılacağı da aktarıldı.