ABD basını, ABD ve İran yetkililerinin Norveç'in başkenti Oslo'da önümüzdeki hafta bir 'nükleer müzakere' gerçekleştireceğini ileri sürdü.
İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıları sonrası ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler askıya alınmıştı. Taraflar arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ise yeni bir gelişme yaşandı.
ABD basını, ABD ve İran yetkililerinin Norveç'in başkenti Oslo'da önümüzdeki hafta bir 'nükleer müzakere' gerçekleştireceğini ileri sürdü.
İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerini gerekçe göstererek 13 Haziran'da saldırılarına başlamış; İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.
Çatışmalar İran'ın karşılık vermesiyle şiddetlenmiş, ABD ordusuna ait savaş uçakları da İran'ın üç nükleer tesisini bombalamıştı.
İran'ın misilleme olarak Irak ve Katar'daki ABD üslerine saldırmasının ardından ise İsrail ve İran arasındaki ateşkes anlaşması sağlanmıştı.
Son Dakika › Dünya › ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor - Son Dakika
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