ABD, NATO Askeri Kapasitesini Azaltacak

20.05.2026 16:50
Trump yönetimi, NATO'ya sunulan askeri kabiliyetleri küçültecek. Avrupa müttefikleri endişeli.

ABD'nin, NATO'nun kullanımına sunduğu askeri kabiliyetleri azaltması bekleniyor.

Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi büyük bir kriz durumunda Avrupa ülkelerine yardımcı olmak üzere ABD'nin sağlayacağı askeri kabiliyetleri küçültecek.

Habere göre Washington NATO müttefiklerine bu hafta Brüksel'deki toplantıda kararını bildirecek.

Bu, NATO Kuvvet Modeli olarak bilinen savunma çerçevesinin azalması anlamına gelecek.

NATO Kuvvet Modeli, ittifaka üye ülkelere yönelik saldırı gibi bir çatışma ya da başka büyük krizler sırasında devreye sokulabilecek savunma havuzunu tanımlıyor.

Bu kuvvetlerin çerçevesi savaş zamanları sıkı şekilde gizli tutulsa da, isim vermeden konuşan kaynaklara göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) taahhüdünü önemli ölçüde azaltma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliği konusundaki birincil sorumluluğu ABD'den devralmasını beklediğini açıkça ifade etmişti.

Reuters'a göre, bu hafta müttefiklere verilecek mesaj bu politikanın uygulamaya konulduğunu gösterecek.

Pentagon'un kriz dönemindeki sorumluluklarını Avrupalı müttefiklerine ne kadar hızlı devretmeyi planladığı gibi bazı ayrıntılar net değil.

Ancak kaynaklar, Pentagon'un 22 Mayıs Cuma günü savunma politikası yetkilileriyle Brüksel'de düzenlenecek toplantıda taahhüdünü azaltma niyetini açıklamayı planladığını söyledi.

Pentagon'un politika şefi Elbridge Colby, Avrupa müttefikleri konvansiyonel savaş kabiliyetlerinde liderliği üstlense bile ABD'nin NATO üyelerini nükleer silahlarla korumaya devam edeceğini kamuoyuna önünde açıklamıştı.

Kaynaklardan biri, NATO Kuvvet Modeli'nde yapılacak ayarlamaların, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin öncesinde Colby'nin ekibinin temel önceliklerinden biri olacağını söyledi.

Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Avrupa başkentlerinin Perşembe günü Helsingborg'da başlayacak NATO dışişleri bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan net bir açıklama talep etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan Estonya dışişleri bakanı da ABD'nin Rusya'ya karşı ittifakın caydırıcılığını zayıflatmamak için Avrupa'daki asker azaltımlarını NATO müttefikleriyle daha sıkı bir şekilde koordine etmesi gerektiğini vurguladı.

Brüksel'de gazetecilere konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, muhtemel ABD açıklaması hakkında konuşmadı ancak böyle bir adımın ittifakın savunma anlamında "tek bir müttefike aşırı bağımlılığı... sona erdirme" arayışı kapsamında "beklenen" bir gelişme olacağını söyledi.

Rutte, "Bunun olması bekleniyordu, bunun gerçekleşmesinin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

NATO ittifakı büyük bir baskı altında; bazı Avrupa ülkeleri Washington'un tamamen çekilmesinden endişe ediyor.

Reuters, ABD'nin savaş zamanı NATO'nun kullanımına sunacağı askeri kapasiteyi azaltmasının bu endişeleri daha da artıracağı yorumunu yapıyor.

Son birkaç haftada Trump yönetimi, Avrupa'daki yaklaşık 5.000 ABD askerini azaltmayı planladığını açıkladı. Buna, Polonya'ya konuşlandırmayı planladığı kara kuvvetlerin iptali de dahildi.

Kaynak: BBC

