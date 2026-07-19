ABD\'nin İran\'a Saldırı Dalgası Sonlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üst üste 8 gece devam eden saldırı dalgasının sona erdiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından İran'a düzenlenen son saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD saldırılarının 8'inci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğu kaydedilerek, yeni saldırı dalgasının tamamlandığı aktarıldı. İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceği vurgulanan açıklamada, 'Ürdün'de 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle' İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Orta Doğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin çalıştığı da ifade edildi.