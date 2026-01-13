ABD\'nin İran kararı en çok Türkiye\'yi vuracak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir ticaret yaptırımını kamuoyuna duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ticaret ilişkisini sürdüren ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

TRUMP: KARAR KESİN VE NİHAİ

Trump paylaşımında, söz konusu uygulamanın hemen yürürlüğe girdiğini vurgulayarak kararın "kesin ve nihai" olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz detaylı bir karar metni paylaşılmadı.

TÜRKİYE, İRAN'IN 5 TİCARET ORTAĞINDAN BİRİ

BBC'nin haberine göre İran'ın en büyük ticaret ortağı Çin olurken, Çin'i sırasıyla Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan takip ediyor. Türkiye'nin İran'ın en fazla ticaret yaptığı beş ülke arasında yer alması, açıklamanın ardından dikkatleri Ankara'ya çevirdi.

TÜRKİYE İÇİN BELİRSİZLİK VAR

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye açısından belirsizliğe işaret etti. Paksoy açıklamasında, "İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri biziz. Halihazırda bize yüzde 15 ek vergi vardı. Şu andan itibaren Türkiye'ye yüzde 15 artı yüzde 25 mi uygulanacak yoksa bugünden itibaren İran'la ticareti kesmeyen tüm ülkelere mi bu vergi gelecek, henüz net değil. Beyaz Saray karar metnini yayımlamadı" ifadelerini kullandı.