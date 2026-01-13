ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

ABD\'nin İran kararı en çok Türkiye\'yi vuracak
13.01.2026 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret ilişkisi bulunan ülkelere yeni bir yaptırım getirdiğini duyurdu. Bu yaptırıma göre, İran ile ticaret yapan ülkeler, ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecekler. Türkiye, İran'ın en fazla ticaret yaptığı beş ülkeden biri konumunda yer alırken; söz konusu kararın nasıl bir etkisi olacağı merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir ticaret yaptırımını kamuoyuna duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ticaret ilişkisini sürdüren ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

TRUMP: KARAR KESİN VE NİHAİ

Trump paylaşımında, söz konusu uygulamanın hemen yürürlüğe girdiğini vurgulayarak kararın "kesin ve nihai" olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz detaylı bir karar metni paylaşılmadı.

TÜRKİYE, İRAN'IN 5 TİCARET ORTAĞINDAN BİRİ

BBC'nin haberine göre İran'ın en büyük ticaret ortağı Çin olurken, Çin'i sırasıyla Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan takip ediyor. Türkiye'nin İran'ın en fazla ticaret yaptığı beş ülke arasında yer alması, açıklamanın ardından dikkatleri Ankara'ya çevirdi.

TÜRKİYE İÇİN BELİRSİZLİK VAR

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye açısından belirsizliğe işaret etti. Paksoy açıklamasında, "İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri biziz. Halihazırda bize yüzde 15 ek vergi vardı. Şu andan itibaren Türkiye'ye yüzde 15 artı yüzde 25 mi uygulanacak yoksa bugünden itibaren İran'la ticareti kesmeyen tüm ülkelere mi bu vergi gelecek, henüz net değil. Beyaz Saray karar metnini yayımlamadı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    eyyyy ABD falan filan der biri 37 47 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    sizin derdiniz ney karşında amerika var chplilerin karşısında el pençe divan durdugu amerika reis karşılarında dimdik duruyor 7 8
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Gerçekten sınırları, sinirleri çok zorlayan bir anlayış, Ya Rabbim ülkeme, güç, kuvvet, sabır ver. 71 0 Yanıtla
  • Remzi Kurt Remzi Kurt:
    şetefsiz sarı peruk 54 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    abd hiç bir halt edemez, bizim acilen Erbakan hocamızın projesi olan D8'i TAM AKTİF HALE GETİRMEMİZ FARZDIR. 46 5 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Eyyy Amerika eyy batı sizin dolarınız varsa bizim Allah'ımız var .....deriz iş biter 10 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
07:05
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:32:48. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.