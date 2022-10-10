İtfaiye aracının kapısından inen bikinili kadın, ABD'de ortalığı karıştırdı

Kaliforniya'da 6 Ekim'de bir sosyal medya hesabına gönderilen görüntüler, hem eyalet hem de ülke genelinde tepkilerin odağı haline geldi. Görüntülere göre bir gece kulübünün önünde duran itfaiye aracının içerisinden bikinili bir kadın iniyor.

GECE KULÜBÜNE DOĞRU İLERLEDİ

Kadın daha sonra hızlı adımlarla gece kulübüne doğru ilerliyor. İtfaiye ise dakikalar sonra ortalıktan kayboluyor. Kadının girdiği gece kulübünde striptizci olarak çalıştığı iddiası da çok geçmeden ortaya atıldı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada ciddi tepkiler yükseldi. ABD'liler kamu aracının bu şekilde kullanılmasının son derece yanlış olduğunu dile getirerek yetkililerin harekete geçmesini istedi.