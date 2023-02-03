Doktorlar şaşkın! Beş gün içinde iki kez hamile kaldı - Son Dakika
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Doktorlar şaşkın! Beş gün içinde iki kez hamile kaldı

03.02.2023 14:36

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde yaşayan ve program yöneticisi olan Odalis Martinez, tıp uzmanlarını şaşırtan 'son derece nadir' olarak adlandırılan durumdan dolayı beş gün arayla ikiz doğurdu.

Hamileyken ikinci bebeğine hamile kalan genç kadın, bir hafta arayla ikiz bebek doğurdu. 26 yaşındaki Odalis Martinez, adet döngüsünün son gününde ilk bebeğine hamile kaldı,beş gün sonra ise ikinci bebeğine.

İKİZLERİ FARKLI ZAMANLARDA DOĞDU

Ultrason doktoru iki çocuk annesine, artık bir olan Lilo ve Imelda bebeklerinin "farklı ölçülerde" olduklarını ve farklı zamanlarda gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu olay süperfetasyon olarak adlandırılır ve "son derece nadirdir". Kadının döngü sırasında bir yerine iki yumurta saldıktan sonra her ikisinin de farklı spermler tarafından döllenmesiyle meydana geldi.

Doktorlar şaşkın! Beş gün içinde iki kez hamile kaldı

"HARİKA BİR SÜRPRİZ"

Anne, "Kesinlikle şok oldum. Birincisi, ikiz oldukları için ve ikincisi, beş gün arayla dünyaya geldikleri gerçeğini sindirmek. İkizlerin nasıl oluştuğunu hiç bilmiyordum, bu yüzden bunun gerçekleşebileceğini bilmiyordum ve bu gerçekten harika bir sürprizdi." dedi.

Doktorlar şaşkın! Beş gün içinde iki kez hamile kaldı

VİDEO 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Odalis, nadir deneyimini paylaşmak için TikTok'ta paylaşım yaptı ve video 1,5 milyondan fazla görüntülenerek diğer kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

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San Francisco, Kaliforniya, Dünya, Son Dakika

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