Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı, gelen çarptı giden çarptı - Son Dakika
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Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı, gelen çarptı giden çarptı

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Isparta'da park halinde duran motosikletin 3 farklı kazaya karıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosiklet, bölgede yaşanan 3 kazadan da payına düşeni aldı. İlk kaza kontrolden çıkan kamyonetle gerçekleşti. Ardından geri manevra yapan bir otomobil motosiklete çarptı. Bir süre sonra ise sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil motosiklete çarptı. Kazalar sonucunda motosikletin sahibi ve diğer sürücüler yaralandı.

04.05.2024 11:42
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Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı, gelen çarptı giden çarptı

ISPARTA - Isparta'da park halinde duran motosikletin 3 farklı kazaya karıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sahibinin iş yeri önüne park ettiği motosiklet, bölgede yaşanan 3 kazadan da payına düşeni aldı.

Kent merkezinde esnaflık yapan Yavuz Şimşek'in Özkanlar Kavşağı'ndaki iş yeri önüne park ettiği motosikletin kaza serisi kontrolden çıkan kamyonetle başladı.

26 Kasım tarihindeki ilk kaza gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Yolun karşı şeridinden gelen ve sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet demir korkulukları aşarak iş yeri önünde, park halindeki 32 ABZ 022 plakalı motosiklete çarptı. Hızını alamayan kamyonet elektrik panosuna da çarparak durabildi.

Motosiklet sahibi Şimşek, savrulup hasar gören motosikletini kaldırıp aynı yere yeniden park etti. Bu kazanın ardından aynı gecenin sabahında 07.00 sıralarında bu kez geri manevra yapan otomobil motosiklete çarparak hasar verdi. Çarpmasına rağmen durumu fark edemeyen sürücü motosikleti altına alıp sürüklerken çevredeki vatandaşların uyarısıyla durumun farkına vardı. İki kazadan yaklaşık 6 ay sonra 29 Nisan akşamında ise yine aynı yerde park halindeki motosiklete bu defa sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü motosikleti otomobilin bagajına yükleyip, olay yerinden ayrıldı.

Aynı sürücü kazadan dakikalar sonra sonra bu kez park halindeki bir minibüse çarptı ve otomobilin bagajından fırlayan motosiklet yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yavuz Şimşek'e ait motosiklet ise dava süreci nedeniyle yediemin otoparkına çekildi. Bu arada, 3 farklı kaza, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı, gelen çarptı giden çarptı - Son Dakika

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