İstanbul Fatih'te Bir Kadın Gaspçının Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te Bir Kadın Gaspçının Saldırısına Uğradı

İstanbul Fatih\'te Bir Kadın Gaspçının Saldırısına Uğradı

İstanbul'da bir gaspçı kaldırımda yürüyen kadını takip ederek çantasını gasbetmeye çalıştı. Direnen kadına kafa ve yumruk atan saldırgan en sonunda çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

04.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:25
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İstanbul Fatih'te bir kadın, yolda yürüdüğü sırada gaspa uğradı. Gaspçının kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıkları karşısında şoka girdi. Polis tarafından tespit edilerek kısa sürede yakalanan saldırgan Muzaffer Karaaslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

GENÇ KADIN ALDIĞI DARBELERE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmek için yürüyen Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı.

Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti

OLAN BİTENE MÜDAHALE ETMEDEN İZLEDİLER

Haydarova, yaşadıkları karşısında şoka girerek koşmaya başladı. Saldırının ilk anından beri orada olan ve durumu fark eden otomobil sürücüleri ise sadece izlemekle yetindi.

Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti

SALDIRGAN GASPÇI TUTUKLANDI

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti

"KADIN DİRENDİKÇE DAHA DA VURDU"

Cadde üzerinde esnaflık yapan Şuayip Aktaş, "Gaspçı arkasından takip ediyordu sanırım. Kadını kepenklere yaslayarak dövüyor. Kadın direndi ama direndikçe daha çok vurdu. İlk izlediğimizde bıçakladı diye korktuk ama detaylı izlediğimizde çok şükür bıçaklanmadığını gördük. Kafa ve yumruk atıyor bayağı hırpaladı. O saatte kimsenin de olmaması kadın için de üzücü olaydı" dedi.

Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Fatih'te Bir Kadın Gaspçının Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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