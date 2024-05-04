Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kamuda tasarruf" tedbirleri kapsamında ilk adımlar atılmaya başlandı. Tasarrufa ise ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nda gidildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları azaltıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam'ın makamlarında çalışan polislerin görevine son verdi. Bu isimlerin yerine atama yapılmazken, dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakıldı. Görevden çekme işleminin ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı - Son Dakika
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