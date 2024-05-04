İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı - Son Dakika
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İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı

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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla Bakan Yardımcılarının koruma araç ve polis sayılarının azaltıldığı belirtildi.

04.05.2024 12:39  Güncelleme: 13:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kamuda tasarruf" tedbirleri kapsamında ilk adımlar atılmaya başlandı. Tasarrufa ise ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nda gidildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları azaltıldı.

4 BAKAN YARDIMCISININ HER BİRİNE İKİŞER POLİS BIRAKILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam'ın makamlarında çalışan polislerin görevine son verdi. Bu isimlerin yerine atama yapılmazken, dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakıldı. Görevden çekme işleminin ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

KAMUDA TASARRUFA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri\'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • ŞOK MAN: Göstermelikte olsa bir gram ilerleme olması güzel 79 10 Yanıtla
  • Nihat GENÇ: Şimdiye kadar savurganlık düşünülmedimi 46 6 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Özellikle ilçeler,iller ve buradaki kurumlarda görevlilere tahsis edilen araçların kıymeti 1 M geçmemeli varsa geçen satılmalı. Bakanlıklardaki gereksiz harcamalara son verilmeli dışardan yemek söylenmemeli, ihaleler açık olmalı. 41 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Oy oranı düşünce mi aklınız başınıza geldi 36 0 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Bence para bitti kasada:))) 16 2 V. A.: Sen de bu düzmeceleri yedin mi, her sıkıstıklarında yok bir müjje yok bir önlem haberi.. hep yalan.. mesela şimşek dıyor ya temmuxdan snra cok hızlı dussecek.. eee gelıuor vakit dusmeyecek gene.. hep aynı.. yersenn 2 0
  • Ahmet Dönmez: ölsemde gam yemem. tasarruf dedi ya la 25 7 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Bakan yardımcısının koruma sayısı azalmış, peh 25 3 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: günaydın 17 4 Yanıtla
  • Murat Çevre: BAKANİ BİRAKİN İLLERDEKİ KURUM MÜDÜRLERİNİN SON MODEL MAKAM ARACİ VE MAKAM ŞOFÖRÜ VAR ÖNCE BUNLAR KALKSA 21 0 Yanıtla
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