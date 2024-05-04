Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague play-off 4. maçında Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu maçın ardından ortalık karıştı. Monacolu basketbolcularla gerginlik yaşadığı görülen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un o anları gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kavgaya karışan Kerim Rahmi Koç'un tavırlarından baba Ali Koç'u sorumlu tuttu.

04.05.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

KAVGAYI OĞLU ETTİ, FATURAYI ALİ KOÇ'A KESTİLER

Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından takip eden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile gerginlik yaşadı. Basketbolcular ile Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası Kerim Rahmi Koç'un babası Ali Koç'a sert eleştiriler geldi.

İşte Ali Koç'a yapılan yorumlardan bazıları;

Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor
Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor
Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor
Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor
Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor
Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç\'a kesiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kerim Rahmi Koç, Fenerbahçe Beko, Sosyal Medya, Basketbolcu, Fenerbahçe, Ali Koçak, Rahmi Koç, Ali Koç, Kavga, Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emrullah Güllü: ailece maço oldu koç ailesi 32 14 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Tarihte Fenerbahceye bu kadar zarar verebilen baska bir baskan yoktur … kendisi tff başkanıni istifaya çağırıyor ya aynı sekilde kendininde bir an önce fenerbahce kulübünden istifa etmesi lazim yoksa gidişat hiçte iyi degil 35 6 Yanıtla
  • Ankara null: buda yakinsa suc isler babasi kacirir bunu.gorun bakin olur bu 14 16 Yanıtla
  • Şahan Çakır: hakemler Fenerbahçe'yi linç ediyorlar. euro lig maçlarını Türk hakemler yönetsin. 14 14 Yanıtla
  • Mahmut Gazi: Otu çek köküne bak . 13 6 Yanıtla
  • M Akif Özer: Her yerde her alanda çamur olmaya devam kee 9 6 Yanıtla
  • Serkan Genç: Çocuk rahat kardeşim kim ne derse desin 8 4 Yanıtla
  • Gokhan Ayata: sanki oradaymış gibi yorum yapıyorsunuz ya çocuk haklıysa utanmiyacakmisiniz yazdıklarından bilmeden etmeden yorum yapmak acizliktir laf olsun diye laf söylenmez 1 2 Yanıtla

12:39 İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısını azalttı İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısını azalttı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement