Ankara'da bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara\'da bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan gözaltına alındı. Kadının arkadaşı ise olayın ardından açıklamalarda bulundu.

04.05.2024 11:42
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının ölümüne sebep olan bıçaklı saldırı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K. (34) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.'yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dün yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.'nin Edanur K.'ye saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

"Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı"

Öte yandan, Edanur K.'nin arkadaşı olan Kader Düzgün, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Düzgün, Edanur'un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Cinayete kurban giden birçok kadınlarımız, çocuklarımız var. lütfen kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Edanur daha 27 yalındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı. Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabii ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Hepimizin psikolojik olarak sorunlarımız var. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek de alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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