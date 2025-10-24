ABD'nin Karayipler'deki Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Dünya

ABD'nin Karayipler'deki Uyuşturucu Operasyonu

24.10.2025 18:19
ABD\'nin Karayipler\'deki Uyuşturucu Operasyonu
ABD Savunma Bakanı, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye saldırı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, ordunun Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'den bir saldırı haberi daha geldi. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye saldırı düzenledi.

ABD TEKNEYİ VURDU

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca, Başkan Trump'ın talimatıyla, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanan Tren de Aragua tarafından işletilen bir tekneye ölümcül saldırı düzenlendi. Gizli istihbaratımız, bu teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu taşıdığını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Uluslararası sularda gerçekleştirilen ve gece yapılan saldırı sırasında teknede 6 'uyuşturucu teröristi' bulunduğunu ifade eden Hegseth, "Saldırıda 6 terörist de öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Eğer bizim yarım kürede uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir uyuşturucu teröristiyseniz, size El Kaide'ye davrandığımız gibi davranacağız. Gündüz veya gece, ağlarınızı haritalandıracak, adamlarınızı takip edecek, sizi avlayacak ve öldüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Karayipler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Karayipler'deki Uyuşturucu Operasyonu

SON DAKİKA: ABD'nin Karayipler'deki Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
