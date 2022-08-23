ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın - Son Dakika
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ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın

23.08.2022 15:04
ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği dün Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeden 'hemen' ayrılmaları için güvenlik uyarısı yayınladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği dün Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeden 'hemen' ayrılmaları için güvenlik uyarısı yayınladı. Güvenlik uyarısında, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıları vuracağı belirtildi.

Açıklamada " Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip. Ukrayna'daki Rus saldırıları, siviller ve sivil altyapı için sürekli bir tehdit oluşturuyor. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını, eğer güvenli ise, özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak hemen Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.

Ukrayna medyası, saldırıların 24 Ağustos Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde Kırım'ın bombalanmasına karşılık olacağını ileri sürdü.


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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergileniyor Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergileniyor ABD'den vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı ABD'den vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın - Son Dakika

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