ABD'nin Kuzey Dakota Sanatörü ve Ailesi Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

ABD'nin Kuzey Dakota Sanatörü ve Ailesi Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

ABD\'nin Kuzey Dakota Sanatörü ve Ailesi Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 03.10.2023 11:54

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde Doug Larsen ve ailesi, seyahat ettikleri küçük uçağın yakıt ikmali için durduktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçak, Utah'ta gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından düştü. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, uçağın Canyonlands Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlattı. Senatör Larsen, Kuzey Dakota Ulusal Muhafızları'na kendini onur ve görev duygusuyla adamış bir baba, koca, antrenör, girişimci, iş adamı, eyalet senatörü ve yarbay olarak tanımlandı.

ABD'nin Kuzey Dakota Sanatörü Doug Larsen ve ailesi, seyahat ettikleri küçük uçağın yakıt ikmali için durduktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde Doug Larsen ve iki çocuğu ile eşini taşıyan tek motorlu uçak yakıt Utah'ta gerçekleştirdiği ikmalinin ardından düştü. Olayın ardından Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri David Hogue, Larsen ve ailesinin uçak kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı. Grand County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, uçağın Canyonlands Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü kaydedildi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu açıklamasında ise, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum da açıklamada, Larsen'in Kuzey Dakota Ulusal Muhafızları'na kendini onur ve görev duygusuyla adamış bir baba, koca, antrenör, girişimci, iş adamı, eyalet senatörü ve yarbay olduğunu söyledi.

Senatör Larsen, ilk kez 2020'de Kuzey Dakota Senatosu'na seçilen Cumhuriyetçi olmuştu. - KUZEY DAKOTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'nin Kuzey Dakota Sanatörü ve Ailesi Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Kuzey Dakota Sanatörü ve Ailesi Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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