ABD'nin Philadelphia şehrinde sokaklar zombi filmlerini aratmıyor

ABD'nin Philadelphia şehrinde çekilen görüntüler ülkenin diğer yüzünü gözler önüne serdi. Sokakların pislik içinde olması, bağımlıların aleni bir şekilde uyuşturucu kullandığı görüntüler, zombi filmlerini aratmıyor.
Güvenlik açısından da sıkıntıların olduğu bölgede, birçok kişi bu sokaklara girmekten korkuyor. Görüntülerde en dikkat çeken detaylar ise farklı tipte uyuşturucu madde kullananların halleri. Dünyadan habersiz dolaşan onlarca insan görüntülerde yer alıyor.
ABD'de yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımından ölümler de her geçen gün artıyor. Aşırı doz kullanımından geçen yıl 93 bin kişi hayatını kaybetti.
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