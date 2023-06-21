ABD'nin Philadelphia şehrinde sokaklar zombi filmlerini aratmıyor - Son Dakika
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ABD'nin Philadelphia şehrinde sokaklar zombi filmlerini aratmıyor

22.06.2023 00:22

Philadelphia'da çekilen görüntülerde sokakların pislik içinde olması ve bağımlıların aleni bir şekilde uyuşturucu kullandığı görüntüler, zombi filmlerini aratmıyor. Güvenlik açısından da sıkıntıların olduğu bölgelerde, birçok kişi bu sokaklara girmekten korkuyor. ABD'de yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımından ölümler de her geçen gün artıyor.

ABD'nin Philadelphia şehrinde çekilen görüntüler ülkenin diğer yüzünü gözler önüne serdi. Sokakların pislik içinde olması, bağımlıların aleni bir şekilde uyuşturucu kullandığı görüntüler, zombi filmlerini aratmıyor.

DÜNYADAN HABERSİZLER

Güvenlik açısından da sıkıntıların olduğu bölgede, birçok kişi bu sokaklara girmekten korkuyor. Görüntülerde en dikkat çeken detaylar ise farklı tipte uyuşturucu madde kullananların halleri. Dünyadan habersiz dolaşan onlarca insan görüntülerde yer alıyor.

ÖLÜMLER ARTIYOR

ABD'de yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımından ölümler de her geçen gün artıyor. Aşırı doz kullanımından geçen yıl 93 bin kişi hayatını kaybetti.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Philadelphia şehrinde sokaklar zombi filmlerini aratmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Philadelphia şehrinde sokaklar zombi filmlerini aratmıyor - Son Dakika
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