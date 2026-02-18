ABD, Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeye hazırlanıyor - Son Dakika
ABD, Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeye hazırlanıyor

ABD, Suriye\'deki tüm güçlerini geri çekmeye hazırlanıyor
18.02.2026 23:42
ABD basınında yer alan haberlerde, Washington'un Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği iddia edildi. Ayrıca sürecin önümüzdeki iki ay içinde tamamlamasının beklendiği de ifade edildi.

ABD, Suriye'de konuşlandığı birçok üssü Şam yönetimine devretmeye devam ederken, Washington'un ülkedeki tüm güçlerini geri çekeceği iddia edildi.

2 AY İÇİNDE ÜLKEDEKİ TÜM ABD ASKERLERİ GERİ ÇEKİLECEK

ABD basınının adı açıklanmayan üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği öne sürüldü. Haberlerde, tüm askerlerin geri çekilmesine dair sürecin devam ettiği aktarılarak, ABD'nin önümüzdeki iki ay içinde geri çekilmeyi tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

ABD DAHA ÖNCE ŞEDDADİ VE EL-TANF ÜSLERİNİ BOŞALTMIŞTI

ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan stratejik El-Tanf Askeri Üssü'nü Suriye ordusuna devretmişti.

Kaynak: İHA

Washington, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:39
