ABD, Suriye\'deki tüm güçlerini geri çekmeye hazırlanıyor

ABD, Suriye'de konuşlandığı birçok üssü Şam yönetimine devretmeye devam ederken, Washington'un ülkedeki tüm güçlerini geri çekeceği iddia edildi.

2 AY İÇİNDE ÜLKEDEKİ TÜM ABD ASKERLERİ GERİ ÇEKİLECEK

ABD basınının adı açıklanmayan üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği öne sürüldü. Haberlerde, tüm askerlerin geri çekilmesine dair sürecin devam ettiği aktarılarak, ABD'nin önümüzdeki iki ay içinde geri çekilmeyi tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

ABD DAHA ÖNCE ŞEDDADİ VE EL-TANF ÜSLERİNİ BOŞALTMIŞTI

ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan stratejik El-Tanf Askeri Üssü'nü Suriye ordusuna devretmişti.