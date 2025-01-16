ABD'nin "Suriye'yi terk edin" talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'nin "Suriye'yi terk edin" talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

Geniş Video İzle

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de SMO ile PKK/YPG arasındaki çatışmalar devam ederken ABD'nin terör örgütüne "Bölgeyi boşaltmak zorundasınız" talimatına Kandil restle karşılık verdi. Elebaşı Cemil Bayık'ın "ABD istedi diye orayı terk eden cezasını çeker" diyerek örgütün Suriye elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i tehdit ettiği belirtildi.

16.01.2025 07:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılırken Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/ PKK arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

"ABD HEYETİ İLE GÖRÜŞMELERİ BİZATİHİ YAPTIM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Suriye Millî Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa, "Menbiç'te ABD heyeti ile bazı görüşmeleri bizatihi yaptım. Suriye yapılanmasından Karakozak ve Set Tişrin'den çıkmalarını istediler. Ferhat Abdi Şahin bu durumu Cemil Bayık ile konuştu ve 'çekilelim' dedi. Kandil ise 'gerekirse hepiniz ölün ama oradan çıkmayın. Talimatı ABD değil bizden alacaksınız. Aksi durumda bedelini ödersiniz' diyerek PYD elebaşını tehdit etti.

"EN AĞIR KAYIPLARI SET TİŞRİN-KARAKOZAK CEPHESİNDE VERİYORLAR"

Bu kavganın tüm arka planına vakıfız. Bu sebeple belki tüm savaş döneminin en ağır Kandil kadro kayıplarını Set Tişrin -Karakozak cephesinde veriyorlar. Suriye kadrosu SDG neredeyse tamamen eridi. Tutunma şansları sıfır. Şam'la pazarlık sürecine ağırlık vermeleri de bu yüzden. Kendilerini güçlü gösterip hamilerinin de desteği ile ne taviz koparırlarsa kâr görecekler.

"BAHAR KALKANI OPERASYONU BÜTÜN PLANLARINI BOZDU"

Suriye'nin bütün kırılma dönemlerine dikkatli bakan herkes Türk devlet aklının belirleyici olduğunu görür. İdlib'de her şey bitti denildiği günler yapılan Bahar Kalkanı Operasyonu bütün haricî planları bozdu. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekâtları Suriye Kürdistan'ı ve buna paralel ülkeyi dörde bölme heveslerini bitirdi. HTŞ'nin Şam yürüyüşü elbette çok kıymetli. Ancak arka planda MİT ve TSK'nın 14 yıllık dönemdeki hayati rolü yok sayılamaz. Ankara'nın bundan sonrasında da Suriye'nin birliği ile ilgili garantör ülke niteliğini koruyacağını ümit ediyoruz.

Sultan Murat Komutanı Fehim İsa, Türkmenlerin siyasi, askerî, bürokratik alanlarda hak ettiği yerlere geleceğini özellikle vurgulayarak binlerce şehit veren ve devrim ruhuna sadık kalan Türkmenlerin Suriye'nin geleceğinde güçlü bir rol üstleneceği belirtti."

ABD\'nin "Suriye\'yi terk edin" talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

Ferhat Abdi Şahin, Cemil Bayık, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Dünya, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    terörist ile pazarlık yapılmaz kafasına sıkılır sevaba girilir... 122 20 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Bu işte bir bit yeniği varya bakalım hayırlısı. Teröriste güven olmaz ne abd ne ypg vur geç. 60 9 Yanıtla
  • k K:
    1000 lerce tır dolusu silah verdigi ve egitigi suriyedeki pkk teröristlerine silah birakin suriyeyi terk edin demesi için amarikanin delirmesi gerek. bu habere inananin ... neyse. 40 3 Yanıtla
  • Apo Kara:
    A haber 2 26 10 Yanıtla
  • res:
    E şimdi naneyi yemediniz mi siz 10 7 Yanıtla
  • Soner kılıç:
    Onlar sarı torbaları sever bizde de hizmette sınır yok 8 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin "Suriye'yi terk edin" talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.