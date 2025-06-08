ABD'de son dönemlerde ardı ardına meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi.
Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü.
Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazı yaralılar hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.
Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.
Son Dakika › Dünya › ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı - Son Dakika
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