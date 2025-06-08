ABD\'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı

ABD'de son dönemlerde ardı ardına meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi.

EN AZ 16 KİŞİYİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ

Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazı yaralılar hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

ACİL İNİŞ YAPTIĞI SIRADA DÜŞTÜ

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.