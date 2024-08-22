ABD\'nin USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Doğu Akdeniz\'e Ulaştı

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ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Pentagon'un talimatıyla Doğu Akdeniz'de, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte görev yapacak.

ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln, CENTCOM faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, geçen hafta Pentagon'un emriyle bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'e katılmak üzere yola çıkmıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. USS Abraham Lincoln'e (CVN 72) Destroyer Filosu 21 ve Carrier Air Wing 9 eşlik ediyor" denildi.

CENTCOM, ayrıca uçak gemisinde bulunan F-35C tipi savaş uçaklarının, gemiden kalkış yaptığı anları da paylaştı.