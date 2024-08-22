ABD'nin USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'nin USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'e Ulaştı

ABD\'nin USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Doğu Akdeniz\'e Ulaştı

ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Pentagon'un talimatıyla Doğu Akdeniz'de, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte görev yapacak.

22.08.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Pentagon'un talimatıyla Doğu Akdeniz'de, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte görev yapacak.

ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln, CENTCOM faaliyet alanına ulaştı. USS Abraham Lincoln, geçen hafta Pentagon'un emriyle bölgedeki diğer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'e katılmak üzere yola çıkmıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. USS Abraham Lincoln'e (CVN 72) Destroyer Filosu 21 ve Carrier Air Wing 9 eşlik ediyor" denildi.

CENTCOM, ayrıca uçak gemisinde bulunan F-35C tipi savaş uçaklarının, gemiden kalkış yaptığı anları da paylaştı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Abraham Lincoln, Doğu Akdeniz, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement