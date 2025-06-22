10. günde savaşa dahil olan ABD'ye ait savaş uçakları gece yarısı, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump saldırısı sonrası yaptığı açıklamada "İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere 3 nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordo'ya tam bir bomba atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Bu büyük bir zafer. Şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullandı.
Trump'ın büyük bir zafer yorumuna rağmen 2 gün önce kaydedilen bir uydu görüntüsü büyük ses getirdi. Servis edilen uydu görüntülerine göre Fordo nükleer tesisine yönelik ABD saldırısından 2 gün önce büyük bir konvoy tespit edildi. Tahminlere göre zenginleştirilmiş Uranyum, 2 gün önce İran tarafından çıkarılarak başka bir konuma taşındı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Danışmanı Mehdi Muhammedi saldırılara ilişkin, "İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Dünya › ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış - Son Dakika
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