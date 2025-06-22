ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi

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ABD\'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
22.06.2025 10:28
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ABD\'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
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ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 30 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından tesislerdeki son durum merak konusu oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fordo dahil İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesinin artmadığını bildirdi.

İsrail- İran savaşının 10. gününde korkulan oldu. ABD, Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 30 Tomahawk füzesiyle vurdu.

TRUMP: NÜKLEER TESİSLER TAMAMEN YOK EDİLDİ

Saldırı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ana nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen ve eksiksiz biçimde yok edildiğini belirterek "Sizlere bu gece bildirebilirim ki, saldırılar muhteşem bir askeri başarıydı. İran'ın önemli nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen ve eksiksiz bir şekilde yok edildi" dedi.

RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ VAR MI?

ABD'nin saldırısının ardından nükleer tesislerin son durumu merak konusu oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

İRAN: HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK

İran da, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi. İncelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Savaş ve Çatışma, Politika, İsfahan, Natanz, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ali can:
    Hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz Ortadogu tayyip gibiler yuzınden zehırlenıyor Müslüman düşmanı ülkemizdeki yonetıcıler 88 170 Yanıtla
  • Oooo:
    Biri diyor yok ettik Biri diyor sızıntı tesbit edilmedi 10 çocuk doğurdu ama Bakire gibi bişey mi? 134 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abd uçakları nereden kalktı ? ABD Deniz altından atılan füze hangi denizden atıldı ? ABD nin vurduğu nuklueer tesisten sızıntı olsa ilk etkilenecek ülkelerden biri Türkiye değil mi ? hala neden incirlik kürecik gibi üsler ülkemizde açık ? hala nasıl oluyorda DOSTUM trump oluyor ? hani ABD İsrail siyonist güçtü ve dusmandi ? 81 19 Yanıtla
  • Naile Betcirkhihat:
    Allah Her serde hayir var ini Anlamak icindir Musluman gorunumlu kafir dostlarin Kendi gay milletinden baska dusunmedigi rezaleti tarihte yaziyor 21 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    oldu da bitti MAŞALLAH. 4 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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