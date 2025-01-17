ABD\'nin Yemin Törenine Çin\'den Temsilci

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ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreninde Çin'i Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng'ın temsil edeceği açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak 20 Ocak'ta düzenlenecek törene katılacağı bildirildi. Açıklamada, Çin'in ABD ile ilişkilerinde, 'karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerine' bağlı olduğu kaydedilerek, "Yeni ABD hükümetiyle diyaloğu ve iletişimi geliştirmeye, farklılıkları uygun şekilde yönetmeye, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmeye, birlikte istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerini hedefleyerek iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin için doğru yolunu bulmaya hazırız" denildi.