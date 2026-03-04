ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

ABD ordusu, son günlerde Orta Doğu'daki gerilimi tırmandıran operasyonlarına dair paylaşım yaptı. "Epic Fury" (Destansı Öfke) adı verilen operasyon kapsamında, İran hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüler servis edildi.

"TARİHTE İLK KEZ KULLANILDI"

Tarihte ilk kez uzun menzilli Hassas Vuruş Füzeleri'nin kullandığını yazan ABD ordusu, görüntüleri, "Epic Fury Operasyonu sırasında muharebede kullanılarak eşsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladı" notuyla paylaştı.

ABD'Lİ KOMUTANIN MESAJINI DA PAYLAŞTILAR

Öte yandan görüntülerin paylaşıldığı notta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı komutanı olarak görev yapan Amiral Brad Cooper'ın "Düşman için ikilemler yaratmak amacıyla yeniliklerden yararlanan üniformalı kadın ve erkeklerimizle gurur duyuyorum" mesajı da yer aldı.