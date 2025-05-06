ABD Ordusunda General ve Amiral Sayısı Azalıyor

ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği kaydedildi. Açıklamada, aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarında asgari yüzde 20 oranında azaltmaya gidileceği belirtilerek, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranında düşürüleceği aktarıldı.