ABD Ordusundan Doğu Pasifik\'te Tekneye Saldırı

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, 'Terörist örgütler tarafından işletildiği' iddia edilen tekneye 27 Mayıs'ta saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi. ABD güçlerinin zarar görmediği kaydedilen açıklamada, istihbarat bulgularının, teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.
