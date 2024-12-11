ABD Savunma Bakanı Austin\'den Suriye Açıklamaları

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ABD Savunma Bakanı Austin, "Esad'ın devrilmesi sonrası bir numaralı önceliğimiz, bölgedeki askerlerimizi korumak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere Suriye'deki izleyecekleri politikalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Austin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu söyledi.

Austin terör örgütü PKK/ YPG ile ilgili olarak, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Bölgedeki ortaklarla yakın temas halinde olduklarını da belirten ABD Savunma Bakanı Austin, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız" diye konuştu.