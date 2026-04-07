ABD Savunma Bakanı Hegseth: Bugün en yoğun hava saldırılarının gerçekleştirileceği gün olacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "En yoğun hava saldırıları bugün yapılacak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'da düşen F-15 pilotunun iletişime geçerek durumuna ilişkin mesaj gönderdiğini belirten Hegseth, bu kişinin uçağın 3 Nisan Cuma günü vurulmasının ardından 'cumartesi günü saklandığını ve pazar günü de kurtarıldığını' bildirdi.

Hegseth, İran'a yönelik saldırılarla ilgili ise "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak" ifadelerini kullandı.