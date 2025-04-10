ABD Savunma Bakanı Hegseth: Panama Kanalı'nı geri alıyoruz - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Hegseth: Panama Kanalı'nı geri alıyoruz

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Panama Kanalı\'nı geri alıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Hegseth, kabine toplantısında Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden çıkaracaklarını söyledi. Hegseth, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Panama'ya çok sayıda asker gönderdik ve eskiden sahip olduğumuz ve artık sahip olmadığımız bazı alanları doldurduk. Şu anda orası çok iyi kontrol altında. Panama Kanalı'nı geri alıyoruz" dedi.

10.04.2025 21:10
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Panama'da iki gün süren bölgesel güvenlik konferansına katılan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'a döndükten sonra Orta Amerika ülkesine gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

"ÇİN İLE SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA SAVAŞ KESİNLİKLE KAÇINILMAZ DEĞİL"

Çin'in ABD'ye ve bölgeye tehdit oluşturduğunu belirten Hegseth, Çin merkezli şirketlerin, Orta Amerika'da enerji ve telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde arazi ve kritik altyapıları ele geçirdiğini savundu. Pekin'in, askeri avantaj ve haksız ekonomik kazanç için Orta Amerika'ya yatırım yaptığını belirten Hegseth, "Çin ile savaş istemiyoruz ama savaş kesinlikle kaçınılmaz değil. Ancak birlikte, Çin'in bu yarım küredeki tehditlerini güçlü bir şekilde caydırarak savaşı engellemeliyiz." diye konuştu."

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Panama Kanalı'nı geri alıyoruz
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

"PANAMA KANALI'NI GERİ ALIYORUZ"

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump ile kabine toplantısı sırasında Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden çıkaracaklarını söylediklerini de aktardı. Hegseth, "Panama'ya çok sayıda asker gönderdik ve eskiden sahip olduğumuz ve artık sahip olmadığımız bazı alanları doldurduk. Şu anda orası çok iyi kontrol altında. Panama Kanalı'nı geri alıyoruz. Çin'in kanal üzerinde çok fazla etkisi var. Bizce Panama da Çin'in oradan çıkmasını istiyor." diye konuştu

ABD İLE PANAMA ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI

ABD Savunma Bakanı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dün gece SOUTHCOM Komutanlığı'na bağlı gemilerimiz ve diğer birliklerimizle Panama Kanalı'ndaydık ve birkaç tarihi anlaşma imzaladık. Biri, Panama Kanalı İdaresi ile Panama Kanalı'ndan gemilerimizin serbestçe geçmesini sağlayacak bir anlaşma. Diğeri ise Panama Kanalı'nı Çin etkisinden korumak amacıyla Panama ile ortaklaşa olarak belirlenen yerlerde ABD askerlerinin bulunmasına ilişkin bir mutabakat zaptı."

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Panama Kanalı'nı geri alıyoruz

TRUMP "PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra şubat ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti. Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Hegseth: Panama Kanalı'nı geri alıyoruz - Son Dakika

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