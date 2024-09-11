Austin'den İsrail'e Aysenur Eygi Uyarısı - Son Dakika
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Austin'den İsrail'e Aysenur Eygi Uyarısı

Austin\'den İsrail\'e Aysenur Eygi Uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Eygi'nin ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki endişelerini dile getirdi ve İsrail'in bölgede uyması gereken kuralları gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

11.09.2024 11:27
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile dün telefonda görüştü. Bakan Austin görüşmede, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirerek, İsrail'in bölgede uyması gereken kuralları gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek Amerikan vatandaşı Aysenur Eygi'nin Batı Şeria'da bir protesto gösterisine katıldığı sırada sebepsiz ve haksız yere öldürülmesinde IDF'nin sorumluluğuna ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Bakan Gallant'ı, IDF'nin Batı Şeria'da faaliyet gösterirken uyguladığı angajman kurallarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Bakan Austin ayrıca Allenby Köprü Geçişinde silahlı bir kişi tarafından öldürülen üç İsrailli sivil için taziyelerini sundu. Bakan Austin Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve bölgedeki çatışmaları azaltacak bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varılmasının önemini yineledi" denildi.

İSRAİL: AYŞENUR İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Batı Şeria'nın Beyta beldesinde 6 Eylül'de katıldığı eylemde öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 'İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini' belirtti. Açıklamada, "Soruşturmada Eygi'nin IDF tarafından açılan ateş sonucu dolaylı olarak ve kasıtsız bir şekilde vurulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğu, ateşin kendisine değil isyanın başlıca kışkırtıcısına yönelik olduğu sonucuna varıldı. Olay, düzinelerce Filistinli şüphelinin Beita Kavşağı'nda lastik yaktığı ve güvenlik güçlerine taş fırlattığı şiddetli bir isyan sırasında meydana geldi. Olayın ardından Askeri Polis Kriminal Soruşturma Bölümü (MPCID) tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda elde edilen bulgular Askeri Başsavcılığın incelemesine sunulacaktır. İsrail otopsi yapılması için talepte bulunmuştur. IDF, Aysenur Ezgi Eygi'nin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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