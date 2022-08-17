ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

17.08.2022 11:01
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın acil ve uzun vadeli güvenlik yardımı ihtiyaçlarını konuşmak üzere Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Reznikov, Ukrayna'daki savaş alanındaki dinamikler hakkında bilgi verdi. Liderler ayrıca Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun bir sonraki toplantısının planlanmasını da görüştüler. Liderler yakın temasta kalmaya kararlıdır" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
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