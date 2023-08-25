Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde - Son Dakika

Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde

Son Güncelleme: 25.08.2023 09:00

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver'de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ''öldürüldüğünü'' öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver'de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü. İlk değerlendirmelerin suikasta işaret ettiğini belirten Ryder, Prigojin'in içinde bulunduğu jetin füzeyle vurulduğu yönündeki iddiaları doğrulayacak bir bilginin olmadığını belirtti.

Pentagon'dan Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk açıklama: Değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde

PENTAGON'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Prigojin'in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde" dedi.

Pentagon'dan Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk açıklama: Değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde

"FÜZE İDDİASINI DOĞRULAYACAK BİR BİLGİ YOK"

Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Pentagon'dan Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk açıklama: Değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde
Yevgeniy Prigojin.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü. Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

Yevgeniy Prigojin, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i mağlup etmesi sonrası Lucescu'nun açıklaması
09:42 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti
09:30 Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor
09:19 Kadıköy sahilinde ulu orta ilişkiye giren 2 erkeği görüntüleyen genç: Dayı ayıp değil mi?
09:05 Hakan Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacak
08:55 Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship
08:41 Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde
08:29 Şarkıcı Ömür Gedik anneanne oldu
08:28 Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesine yapıştık
07:57 İstanbul Kağıthane'deki uyuşturucu baskınında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 09:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement