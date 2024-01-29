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Taylor Swift, ABD seçimlerinde etkili bir figür haline geldi - Son Dakika
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Taylor Swift, ABD seçimlerinde etkili bir figür haline geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere yön vermesi bekleniyor. Yapılan ankette her 5 kişiden 1'i Swift'in destekleyeceği adaya oy vereceklerini söyledi.

29.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 10:04
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Aralarında 11 Grammy'nin olduğu yaklaşık 500 ödülün sahibi pop yıldızı Taylor Swift, geçtiğimiz aylarda Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmişti. Ünlü şarkıcının şu sıralara ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere yön vermesi bekleniyor.

FİKİN ÖNDERİ HALİNE GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek için Redfield & Wilton Strategies isimli araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasında, Taylor Swift'in bir fikir önderi haline geldiği göze çarptı.

ABD seçimlerine Taylor Swift etkisi! Hayranları ağzından çıkacak ismi bekliyor

HER 5 KİŞİDEN 1'İ DESTEK VERECEĞİ İSME OY VERECEK

ABD, Kasım ayında yapılacak seçimlere kitlenirken dikkat çekici bir anket çalışması yapıldı. Ankete katılan her 5 kişiden 1'i 34 yaşındaki Swift'in destekleyeceği başkan adayına oy vereceklerini söyledi. Seçmenlerin yüzde 18'i Taylor Swift'in desteklediği bir adaya oy verme olasılığının 'daha yüksek' veya 'önemli ölçüde daha yüksek' olduğunu dile getirdi.

ABD seçimlerine Taylor Swift etkisi! Hayranları ağzından çıkacak ismi bekliyor

41 MİLYON Z KUŞAĞI

Bu seçimlerde ABD seçmenleri arasında 8 milyon yeni seçmenin yer alacağına dikkat çekilirken birçoğu ünlülerden etkilenen toplam 41 milyon Z kuşağı seçmeninin yer alacağı bildirildi.

ABD seçimlerine Taylor Swift etkisi! Hayranları ağzından çıkacak ismi bekliyor
Taylor Swift, ABD seçimlerinde etkili bir figür haline geldi
YORUMLAR (2)
  • salihb: Bunu bize versinler ,bizden 3 -4 kişi alsınlar. Yanıtla 5 16
  • Serkan Basar: allah sahibine bağışlasın ne diyelim :) Yanıtla 9 9

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SON DAKİKA: Taylor Swift, ABD seçimlerinde etkili bir figür haline geldi - Son Dakika
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