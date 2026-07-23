ABD, Suudi Arabistan ile Nükleer Anlaşma İmzaladı

ABD, Suudi Arabistan'ın sivil bir nükleer program geliştirmesine imkan tanıyacağı bildirilen tarihi bir anlaşma imzaladı.Anlaşma, ABD Enerji Bakanlığı'na göre Suudi Arabistan'ın nükleer enerji programında Amerikan şirketlerine "geniş erişim" sağlayacak "barışçıl nükleer işbirliği anlaşması" olarak tanımlanıyor.Anlaşmanın metni kamuoyuna açıklanmadı ancak ABD medyası, bunun gelecekte Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirmesine izin verebileceğini bildirdi. Uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.Uzmanlar bunun ABD açısından bir ilk olacağını ve zaten istikrarsız olan bir bölgede gelecekte nükleer silahların yayılması riskini doğurabileceğini söylüyor.ABD Enerji Bakanlığı, işbirliği anlaşmasının yanı sıra bir ikili güvence anlaşmasının da imzalandığını belirtti.Açıklamada, "Bu iki anlaşma birlikte, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli öncelikli ekonomik ve stratejik hedefleri ilerleten, onlarca yıl sürecek ve milyarlarca dolarlık bir ortaklığın hukuki temelini oluşturuyor" denildi.Suudi hükümeti de bir açıklama yayımlayarak anlaşmanın "iki ülke arasındaki enerji sektöründeki mevcut işbirliğinin bir uzantısını temsil ettiğini" söyledi ve bunun Suudi liderin Kasım 2025'te Washington'u ziyaret etmesinin ardından geldiğini belirtti.Anlaşmadan neler bekleniyor?Anlaşma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi mevkidaşı Muhammed bin Selman'dan İsrail'i diplomatik olarak tanımasını talep etmediği bildiriliyor.ABD ile İran arasındaki çatışmalar son 10 gündür tırmanmıştı.Uzun süredir ABD'nin müttefiki olan Suudi Arabistan, İran saldırılarının hedefi olan birçok ABD üssüne ev sahipliği yapıyor.Ayrıca anlaşma, İran'ın Yemen'deki müttefikleri Husilerin krallığa karşı bir "deniz ablukası" ilan etmesinden iki gün sonra gerçekleşti.Nükleer anlaşmanın ayrıntıları verilmedi ancak ABD medyasına yansıyan haberler, Suudi Arabistan'ın, ithal yakıta bağımlı olmak yerine kendi topraklarında ABD tarafından inşa edilecek bir zenginleştirme tesisinde yakıt üretmek için uranyum zenginleştirmesine izin verilebileceğini öne sürmüştü.Bu durum, uranyum zenginleştirme tesisi kurulumuna dahil olabilecek ABD şirketleri için milyarlarca dolar değerinde olabilir. Zenginleştirilmiş uranyum, elektrik santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.ABD Enerji Bakanı Chris Wright açıklamasında, "Bu anlaşmaların dünyanın en iyi nükleer teknolojisine ve yine burada, ABD'de geliştirilmiş en iyi bilim insanlarına dayanırken nükleer güvenlik ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin en yüksek standartları koruduğundan emin olabilirsiniz" dedi.Enerji Bakanlığı, anlaşmanın hem ABD'nin hem de bölgesel güvenliğin ilerletilmesine katkıda bulunduğunu ve "nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin yüksek standartları koruyacağını ve ABD'nin sivil nükleer teknoloji alanındaki rekabet avantajını güçlendireceğini" söyledi.ABD'nin Ortadoğu'daki en yakın müttefiki olan İsrail'deki nükleer uzmanlar ve eski yetkililer, planın nihayetinde Suudi Arabistan'ın nükleer silah geliştirmesine imkan verebileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Ancak birçok uzman, böyle bir sürecin muhtemelen onlarca yıl alacağını ve uluslararası toplumdan tepki göreceğini söylüyor.ABD merkezli düşünce kuruluşu Defense Priorities'in Ortadoğu Programı Direktörü Rosemary Kelanic, anlaşmanın ABD'nin Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirme tesislerine sahip olmasına izin vermesini içermesinin "oldukça şaşırtıcı" olacağını söyledi.Kelanic, "ABD bunu daha önce hiç yapmadı, başka bir ülkenin kendi topraklarında zenginleştirme yapmasına hiç yardımcı olmadık" dedi ve bunun nedeninin, "kendi nükleer yakıtınızı üretebiliyorsanız, nükleer silah geliştirme açısından çok daha büyük bir risk haline gelmeniz" olduğunu ekledi.Anlaşma şimdi Kongre'nin incelemesine sunulacak.Her iki siyasi partiden bazı yasa yapıcıların anlaşmaya karşı çıkması bekleniyor ancak Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi şu anda Kongre'nin hem üst hem de alt kanadını kontrol ediyor.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'ın gelecekte nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olabileceği yönündeki eleştirilere karşı çıktı.Rubio, Filipinler'e yaptığı seyahat sırasında gazetecilere, "ABD, dünyanın herhangi bir ülkesiyle nükleer silahların yayılması riskine yol açacak bir anlaşma yapmayacaktır" dedi.Anlaşmaya karşı çıkan bazı Demokratlar, Rubio'nun senatör olduğu dönemde Suudi Arabistan ile yapılacak bir nükleer anlaşmanın Kongre tarafından onaylanmasını şart koşan "Suudi Arabistan'a Nükleer Silah Yok Yasası"nı desteklediğini hatırlattı.Massachusetts Demokrat Senatörü Edward Markey, Rubio ve Trump'ı kınayan bir açıklama yayımladı ve "ikiyüzlülüklerinin ancak pervasızlıklarıyla yarışabileceğini" söyledi.Markey, "İran'ın nükleer bomba geliştirmesini önleme gerekçesiyle İran'a karşı savaş başlatırken saldırgan ve otoriter bir ülke olan Suudi Arabistan'ın nükleer silah teknolojileri geliştirmesine izin veriyorlar" dedi.Eğer uranyum zenginleştirme hükmü anlaşmada yer alıyorsa, bu durum anlaşmayı ABD'nin 2009'da Suudi Arabistan'ın komşusu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı anlaşmadan farklılaştıracaktır. Söz konusu anlaşma kapsamında BAE kendi yakıtını üretmiyor ve bir dizi başka kısıtlamayı kabul ediyor.Bu nedenle anlaşmanın, dünyadaki nükleer silah sayısının artmasını önlemeyi amaçlayan kampanyacılar arasında da endişe yaratması bekleniyor.Suudi Arabistan, yıllardır farklı başkanlar döneminde böyle bir anlaşma için lobi yapıyordu ancak Washington, ülkenin İsrail'i tanıması ve bu önemli ABD müttefikiyle diplomatik ve ekonomik ilişkileri normalleştirmesi yönündeki temel talebinde ısrar ediyordu.Ancak ABD medyasına göre bu talep, anlaşmanın şartı olmaktan çıkarılmış görünüyor.Trump, Beyaz Saray'daki görevi süresince Suudi Arabistan ile daha yakın ilişkiler geliştirmeye çalıştı.Bu anlaşmanın sağlayacağı muhtemel stratejik ve ticari kazanımların yanı sıra, Rusya ve Çin'in de benzer bir konu üzerinde görüşmeler yürüttüğü ve ABD'nin bu fırsatı kaçırmak istememiş olabileceği bildiriliyor.Anlaşma, Suudi Arabistan için önemli bir zafer anlamına geliyor ve Ortadoğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Ancak bunun etkilerinin hemen ortaya çıkması ve hatta birkaç yıl içinde görülmesi beklenmeyebilir.Nükleer meselesi, aylar süren ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın merkezinde yer aldı.İki ülke, Şubat 2026'da İran'a saldırmalarının nedenlerinden birinin İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirememesini sağlamak olduğunu söylüyor. Tahran ise böyle bir planı olmadığını ifade ediyor.Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2018 yılında CBS News'e verdiği röportajda ülkesinin nükleer silah edinmeyi planlamadığını söyledi ancak "İran nükleer bomba geliştirirse, hiç şüphesiz biz de mümkün olan en kısa sürede aynı yolu izleriz" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .