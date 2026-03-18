ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

ABD, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim sonrası dikkat çeken bir askeri operasyona imza attı. Pentagon, İran'ın deniz trafiğini tehdit ettiği belirtilen kıyıdaki füze tesislerinin "sığınak delici" bombalarla vurulduğunu açıkladı.

KOALİSYON OLMAYINCA ABD TEK BAŞINA HAREKETE GEÇTİ

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasını kırmak için müttefiklerinden destek aradı ancak Avrupa ve Asya ülkelerinden beklediği yanıtı alamadı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'nın koalisyona katılmaması üzerine ABD, askeri operasyonu tek başına yürüttü.

Pentagon, operasyonun birkaç saat önce gerçekleştirildiğini ve hedeflerin tam isabetle imha edildiğini duyurdu.

2.2 TONLUK SIĞINAK DELİCİ BOMBA KULLANILDI

Operasyonda kullanılan mühimmatın büyüklüğü dikkat çekti. ABD savaş uçakları, İran'ın kıyı şeridinde yer alan güçlendirilmiş gemisavar füze tesislerini yaklaşık 2.2 tonluk (5.000 pound) sığınak delici bombalarla hedef aldı.

Pentagon açıklamasında, söz konusu tesislerde bulunan gemisavar seyir füzelerinin uluslararası deniz ticareti için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ABD SAHADA DENGEYİ DEĞİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve ticaret akışı açısından kritik öneme sahip bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. ABD'nin operasyonla, bölgede İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı ve sivil deniz trafiğini güvence altına almayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Washington'ın koalisyon kuramaması sonrası doğrudan askeri güç kullanarak sahada dengeyi değiştirmeye yöneldiğine dikkat çekiyor.