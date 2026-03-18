ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
18.03.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, müttefik desteği bulamayınca Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran'a ait güçlendirilmiş füze rampalarını 2.2 tonluk sığınak delici bombalarla vurdu.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim sonrası dikkat çeken bir askeri operasyona imza attı. Pentagon, İran'ın deniz trafiğini tehdit ettiği belirtilen kıyıdaki füze tesislerinin "sığınak delici" bombalarla vurulduğunu açıkladı.

KOALİSYON OLMAYINCA ABD TEK BAŞINA HAREKETE GEÇTİ

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasını kırmak için müttefiklerinden destek aradı ancak Avrupa ve Asya ülkelerinden beklediği yanıtı alamadı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'nın koalisyona katılmaması üzerine ABD, askeri operasyonu tek başına yürüttü.

Pentagon, operasyonun birkaç saat önce gerçekleştirildiğini ve hedeflerin tam isabetle imha edildiğini duyurdu.

2.2 TONLUK SIĞINAK DELİCİ BOMBA KULLANILDI

Operasyonda kullanılan mühimmatın büyüklüğü dikkat çekti. ABD savaş uçakları, İran'ın kıyı şeridinde yer alan güçlendirilmiş gemisavar füze tesislerini yaklaşık 2.2 tonluk (5.000 pound) sığınak delici bombalarla hedef aldı.

Pentagon açıklamasında, söz konusu tesislerde bulunan gemisavar seyir füzelerinin uluslararası deniz ticareti için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

ABD SAHADA DENGEYİ DEĞİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve ticaret akışı açısından kritik öneme sahip bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. ABD'nin operasyonla, bölgede İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı ve sivil deniz trafiğini güvence altına almayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Washington'ın koalisyon kuramaması sonrası doğrudan askeri güç kullanarak sahada dengeyi değiştirmeye yöneldiğine dikkat çekiyor.

Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    ne kadar adilik allah bu güclerini elinden alir inşallah 17 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen yarışı fena kızıştı 10 milyon daha veren formayı giydirir Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
’’Galatasaray’ın harika bir takım değil’’ diyen Carragher fena çark etti Son sözleri komedi ''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi Bakan Şimşek son noktayı koydu Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu
En son mitingdeydi Laricani bu sözleri yüzünden mi hedef alındı En son mitingdeydi! Laricani bu sözleri yüzünden mi hedef alındı?

09:53
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
09:35
Takımda kaleci kalmadı Dünya devi Şampiyonlar Ligi’nde yasaları çiğneyebilir
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
07:03
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:10:21. #7.12#
SON DAKİKA: ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.