Pelosi'nin Asya gezisi doğrulandı ancak Tayvan'a değinilmedi - Son Dakika
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Pelosi'nin Asya gezisi doğrulandı ancak Tayvan'a değinilmedi

31.07.2022 13:48
Pelosi'nin Asya gezisi doğrulandı ancak Tayvan'a değinilmedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi adına meclis sözcülüğünden bugün tarihli yapılan açıklamada, Asya'ya resmi seyahat düzenleneceği ve Pelosi'nin heyete başkanlık yapacağı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi adına meclis sözcülüğünden bugün tarihli yapılan açıklamada, Asya'ya resmi seyahat düzenleneceği ve Pelosi'nin heyete başkanlık yapacağı belirtildi. Açıklamada, Çin ile sert tartışmalara konu olan Tayvan gezisine değinilmedi.

Temsilciler Meclisi Sözcülüğünden yapılan açıklamada Pelosi'nin, Hint-Pasifik Bölgesi'ne yapılacak ziyarette heyetin başında olacağı ifade edilerek "Başkan Nancy Pelosi Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya ziyaretleri de dahil olmak üzere Hint-Pasifik bölgesine gidecek Meclis heyetine liderlik ediyor. Gezi, Hint-Pasifik bölgesinde karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetime odaklanacak" denildi.

ÜST DÜZEY TOPLANTILAR YAPILACAKMeclis Sözcülüğü açıklamasında Pelosi'den alıntılama yaparak "Bugün, Kongre heyetimiz Amerika'nın bölgedeki müttefiklerimize ve dostlarımıza olan güçlü ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etmek için Hint-Pasifik'e seyahat ediyor. Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'da heyetimiz, barış ve güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, KOVID-19 salgını, iklim krizi, insan hakları ve demokratik yönetim dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı ve değerlerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi tartışmak için üst düzey toplantılar yapacak" ifadelerini kullandı.HEYET ÜYELERİPelosi'nin heyetinde; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Meclis Gazi İlişkileri Komitesi Başkanı Mark Takano, 'Ways and Means' Komitesi Başkan Yardımcısı Kongre Üyesi Suzan DelBene, Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi Üyesi; Meclis Gözetim ve Reform Komitesi Ekonomik ve Tüketici Politikası Alt Komitesi Başkanı Raja Krishnamoorthi ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Andy Kim yer alacağı belirtildi.ZİYARET OLURSA 'ÇİN ORDUSU BOŞ DURMAYACAK'Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Tan Kefei 26 Temmuz'da olası ziyaret hakkında açıklama yaparak "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı potansiyel ziyaret hakkında Çin tarafı, ziyarete kesin olarak karşı olduğunu defalarca açıkça belirtti.ABD hükümetinin 'üçüncü en önemli figürü' olarak, Başkan Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, bu hareket 'Tek-Bir-Çin İlkesini' ve üç Çin-ABD ortak bildirisindeki hükümleri ciddi şekilde ihlal edecek ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atacaktır. Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde kritik derecede olumsuz bir etkiye sahip olacak ve iki ülke ile orduları arasındaki ilişkilere son derece ciddi zararlar vermesi ve Tayvan Boğazları'ndaki gerginliğin daha da tırmanmasına yol açması kaçınılmaz.Çin tarafı, ABD tarafını 'Tayvan bağımsızlığını' desteklememe taahhüdünü yerine getirmek için pratik adımlar atmaya ve Pelosi'nin Tayvan bölgesini ziyaretini düzenlememeye çağırıyor. ABD tarafı aksini yapmakta ısrar ederse, Çin ordusu asla boş durmayacak ve dış güçlerin müdahalesini ve 'Tayvan bağımsızlığı' için ayrılıkçı girişimleri engellemek için kesinlikle güçlü ve kararlı önlemler alacak ve Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sıkıca savunacaktır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Pelosi'nin Asya gezisi doğrulandı ancak Tayvan'a değinilmedi - Son Dakika

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